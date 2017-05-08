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Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая

Праздничную программу 9 мая откроет Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт, который начнется в 10:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 11:00 на площади Ленина жителей города ждет «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк».

Кроме того, с 11:00 до 18.00 в Псковском музее-заповеднике пройдет День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

В 12:00 в Зеленом театре псковичей ожидает театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Также с 12:00 до 16:00 в Ботаническом саду у мемориала памяти Пскова состоится Патриотическая акция «Партизанская слава».

Затем, с 13:00 до 15:00 и с 15:00 до 17:00 в Детском парке пройдет Концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров.

В 14:00 на парковке ТЦ «Лента» стартует автопробег ретро-автомобилей «Спасибо деду за Победу!», который пройдет по маршруту: Октябрьский проспект, Гражданская, Я. Фабрициуса, Кузнецкая.

Также, в 17:00 в сквере у Дома офицеров начнется праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!».

Кроме того, в 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет «Моя весна - моя Победа! - вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения. Выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 на улице М. Горького, дом 23 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома,  под управлением  заслуженного работника культуры РФ А. Роора.

Помимо этого, в 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

 

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