До 9 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам 9 мая

17:36, 08 мая 2017, ПАИ

9 мая в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер ожидается северных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +4 до +9.

Атмосферное давление будет низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.