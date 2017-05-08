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Общество

Премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы» состоится в Псковском драмтеатре 22 июня

22 июня в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановка Александра Кладько по повести Евгения Носова. «Небольшая по объему, но емкая по содержанию повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» — настоящий памятник русскому крестьянству, ставшему той народной армией, которая остановила врага и победила в страшной войне», - рассказали в театре.

Как добавили в театре, спектакль прослеживает психологическое перевоплощение человека, которому надо осознать слово «война», привыкнуть к нему, как к ношению шлема.

Подробнее о спектакле можно узнать на сайте театра. 

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