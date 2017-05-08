На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно

11:18, 08 мая 2017, ПАИ

17 мая в 18:30 на спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», который пройдет в рамках фестиваля «Другое искусство», жители Пскова смогут попасть по пригласительным билетам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Также по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе театра на улице Пушкина, 13 и БКЗ на улице Некрасова, 24, пройдут следующие мероприятия фестиваля:

18 мая, 15:00 / Псковский драмтеатр

Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва)

18:00 / Псковский драмтеатр

Спектакль «Бонифаций», «Упсала - цирк» (Санкт-Петербург)

20 мая, 15:00 / Псковский драмтеатр

Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди» (Псков)

19:00 / БКЗ Филармонии

Гала-концерт закрытия фестиваля. В финальном гала-концерте на одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и медведи».

Также, без билетов горожане смогут посетить следующие мероприятия фестиваля «Другое искусство»:

17 мая, 15:00 / улица Пушкина

Уличное представление от «Упсала - цирка», (Санкт-Петербург).

С 15:00 до18:00 / Детский парк.

Работа ярмарки «Путешествие вещей».

16:00 / Детский парк

Перфоманс. Рисование с художником Александром Некрасовым из музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург).

17:00 / пешеходная часть улицы Пушкина

Открытие фестиваля. Презентация баннерной выставки.

17:30 / Псковский драмтеатр

Открытие выставки «Красота на ощупь» (Москва).

18 мая, с 11:00 до 14.00 и с 15:00 до 18:00 / Детский парк

Работа ярмарки «Путешествие вещей»

17.00 / Псковский драмтеатр

Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора (в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»)

19:00 / Псковский драмтеатр, Медиа-холл

Кинопоказ: фильм «Каждый 88»

19 мая, 14:00 / Псковский драмтеатр, галерея «Цех»

Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути (Стокгольм, Швеция)

15:00 / Псковский драмтеатр

«Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов

17:30 / Центр лечебной педагогики, актовый зал, улица Я. Райниса, дом 56.

Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз». Участники: воспитанники интернатов Псковской области (Россия, Эстония, Латвия).

18:00 / Центр лечебной педагогики, актовый зал, улица Я. Райниса, дом 56.

Уличный концерт «Воздух-Джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), Беате Тайссен (Германия), воспитанники Центра Лечебной педагогики (Псков).

19:00 / Псковский драмтеатр, Медиа-холл.

Кинопоказ: фильм «На уровне глаз».