Пропавшего пенсионера разыскивают в Великих Луках

11:26, 08 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают утратившего связь с родственниками Владимира Уткина, 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, полиция просит обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки или по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.