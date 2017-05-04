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Политика

Путин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю избрания на пост президента Французской Республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», - говорится в телеграмме.

В пресс-службе отметили, что президент России «подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции».

Напомним, что 7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон, опередив на выборах свою соперницу лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

 

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