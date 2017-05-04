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Политика

Крупнейшие учения с участием государств-союзников НАТО начались в Эстонии

В Эстонии в понедельник начинаются военные учения «Весенний шторм» с участием около 9-ти тысяч военнослужащих Эстонии, а также государств-союзников по НАТО и партнеров. Об этом сообщает "Интерфакс". 

В основном военные игры пройдут на севере республики и на северо-востоке страны, а также и в некоторых других местах. «Прежде всего «Весенний шторм - это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились. Это учения вооруженных сил Эстонии, в которых все большее участие принимают и союзники - в этом году более 2000 солдат», - сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

По его словам, «Особенно важно, что наша 1-я пехотная бригада сможет отрабатывать взаимодействие с прибывшими сюда союзниками из Великобритании, Франции и Дании».

В ходе учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться способность солдат перед уходом в резерв вести боевые действия, проверяться уровень их боевой подготовки, а также взаимодействие пехоты с различными видами вооруженных сил и союзниками, деятельность штабов и подразделений.

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