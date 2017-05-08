В Минздраве заявили о снижении смертности в России

15:07, 08 мая 2017, ПАИ

В Минздраве заявили о снижении уровня смертности в России и об увеличении продолжительности жизни россиян. По данным ведомства, за первые три месяца текущего года в России умерло на 5035 человек меньше, чем за тот же период 2-16 года. Об этом сообщает «5 канал».

Снизился уровень смертности от туберкулеза – на 15%, рака – на 2,8%. Одновременно со снижением смертности выросла средняя продолжительность – она достигла 72-х лет.

За последние пять лет этот показатель вырос на 1,6 года, отмечают медики.