Самый большой чебурек испекли в Крыму

17:47, 08 мая 2017, ПАИ

В Крыму к национальному татарскому празднику Хыдырлез испекли чебурек массой 100 килограмм, сообщает РИА «Новости».

Для создания изделия использовали 15 килограмм мяса, 75 килограмм муки и 1,3 тонны растительного масла. На выпечку чебурека ушло всего две минуты, но для того чтобы довести до кипения масло, потребовалось полтора дня.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал поселку Ялта Донецкой области, где был изготовлен чебурек длиной 2,02 м и шириной 1,07 м.

«Мы побили их рекорд, у нас 2,55 м на 1,4 м. Подготовка шла три дня», — рассказал повар Расим Шейхумеров.