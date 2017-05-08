Пластырь от инсульта разработали британские ученые

17:53, 08 мая 2017, ПАИ

В Великобритании разработан пластырь, который может использоваться как первая помощь в первые часы после инсульта. Об этом сообщает The Guardian.

Пластырь содержит тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды. Изобретение протестировали на 41 пациенте, в итоге он позволил снизить смертность с 38 до 16%. Фонд British Heart Foundation (BHF) заказал исследователям из Ноттингемского университета новое исследование. Они в течение года испытают пластырь на пациентах семи служб скорой помощи.

«Объем помощи, которую мы способны оказать при инсульте, весьма ограничен, и как результат пациенты умирают или страдают от последствий инсульта», — рассказал профессор Нилеш Самани, медицинский директор BFH.

По его словам, в случае успешного испытания новое средство может совершить революцию в современном лечении инсульта. Ежегодно в Великобритании регистрируется более 100 тысяч случаев инсульта, который считается одной из главных причин ранней смерти. Примерно 25% людей, перенесших инсульт, становятся инвалидами.