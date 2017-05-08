Об опасности сырого молока предупредил Роспотребнадзор

18:06, 08 мая 2017, ПАИ

Роспотребнадзор не рекомендует пить сырое козье молоко в районах, где зафиксировано распространение клещевого энцефалита. Вирус, который очень опасен для человека, может проникать в сырое молоко от зараженного им клеща, укусившего животное на открытом выпасе, добавили в ведомстве. Об этом пишет газета «Известия».

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве», — рассказали в ведомстве.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметили, что сырое молоко перед употреблением необходимо кипятить.