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Общество

Об опасности сырого молока предупредил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор не рекомендует пить сырое козье молоко в районах, где зафиксировано распространение клещевого энцефалита. Вирус, который очень опасен для человека, может проникать в сырое молоко от зараженного им клеща, укусившего животное на открытом выпасе, добавили в ведомстве. Об этом пишет газета «Известия». 

 «Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве», — рассказали в ведомстве.

 В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметили, что сырое молоко перед употреблением необходимо кипятить.

 

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