Ученые создали голографический экран с помощью тумана
Команда исследователей из Университета Сассекса нашла способ сделать туманные экраны с голограммами, которые изменяют свою форму и могут держать изображаемые объекты в фокусе, что позволяет сразу нескольким пользователям взаимодействовать с ними. Об этом пишет портал Naked Science.
Создавая впечатление изображения, плавающего в воздухе, экраны не могут отображать кадры в высоком разрешении, потому что туман рассеивает свет в разных направлениях. Таким образом, пиксели на изображении часто смешиваются, а яркость может быть неоднородной по всей поверхности.
Используя систему Kinect от Microsoft, экран может отслеживать движения рук и изгибать туман соответствующим образом, позволяя нескольким пользователям работать вместе.
Исследование было опубликовано на сайте ACM Digital Library, а команда собирается продемонстрировать MistForm на этой неделе на конференции Computer-Human Interaction (CHI) в Денвере.