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Общество

Ученые создали голографический экран с помощью тумана

Команда исследователей из Университета Сассекса нашла способ сделать туманные экраны с голограммами, которые изменяют свою форму и могут держать изображаемые объекты в фокусе, что позволяет сразу нескольким пользователям взаимодействовать с ними. Об этом пишет портал Naked Science.

Создавая впечатление изображения, плавающего в воздухе, экраны не могут отображать кадры в высоком разрешении, потому что туман рассеивает свет в разных направлениях. Таким образом, пиксели на изображении часто смешиваются, а яркость может быть неоднородной по всей поверхности.

Экран был назван MistForm. Он способен решить эти проблемы, изменяя свою форму во время отображения картинки. Как и другие системы, экран состоит из тонкого слоя тумана, окруженного «занавесками» из воздуха, чтобы поддерживать его в устойчивом состоянии. Гибкая труба высвобождает туман сверху и приводит его в движение, чтобы растянуть экран размером с 39-дюймовый телевизор.

Используя систему Kinect от Microsoft, экран может отслеживать движения рук и изгибать туман соответствующим образом, позволяя нескольким пользователям работать вместе.

Исследование было опубликовано на сайте ACM Digital Library, а команда собирается продемонстрировать MistForm на этой неделе на конференции Computer-Human Interaction (CHI) в Денвере.

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