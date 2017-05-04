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Политика

В Госдуме предложили упростить раздельный сбор мусора ради экономии

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому сбор мусора будет осуществляться раздельно по всей стране. Таким образом власти страны планируют сэкономить деньги граждан, передает  RT.

Инициаторами этого стали председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и ее заместитель Владимир Панов. Они предложили поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

По данным телеканала, в настоящее время переплаты за вывоз отходов достигают 20 тысяч рублей. Также сообщается, что после нововведений управляющие компании смогут продавать вторичное сырье на перерабатывающие заводы.

Владимир Панов заявил, что в данный момент сбор отходов необходимо лицензировать. «Поправки исключают из этого определения физических лиц, — это сделано для того, чтобы можно было законно организовать раздельный сбор отходов с жителей домов», — отметил он.

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