Полиция Пскова напоминает гражданам о работе «телефона доверия»

13:02, 08 мая 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, с его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки. Контактный телефон: (8112) 59-22-33.