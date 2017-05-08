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Общество

Полиция Пскова напоминает гражданам о работе «телефона доверия»

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, с его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки. Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

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