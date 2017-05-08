О профилактике укусов клещей напомнили сотрудники МЧС России по Псковской области
Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, напоминает о профилактике укуса клещей при нахождении в лесу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.
"Чаще всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожностей", - рассказали сотрудники псковского МЧС.
В свзи с этим, сотрудники МЧС напоминают о правилах посещения леса:
-выбирайте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью,
-обязательно наденьте брюки и заправьте их в высокие сапоги,
-не забудьте про головной убор
-одежду выбирайте светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща
-обработайте одежду противоклещевым репеллентом
-смажьте кожу шеи и кистей камфорным или мятным маслом
- периодически осматривайте в лесу свою одежду
- передвигаясь по лесу, остерегайтесь высокой травы и кустарников
-вернувшись домой, тщательно осмотрите одежду и тело на предмет еще не присосавшихся клещей.