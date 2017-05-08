Траурная церемония «Мы помним…» состоялась сегодня в Великих Луках

13:40, 08 мая 2017, ПАИ

8 мая в Великих Луках на воинском мемориальном захоронении состоялась торжественно-траурная церемония «Мы помним…», в которой приняли участие руководство города, депутаты великолукской городской думы и Псковского областного собрания, ветераны, молодежь, представители партий и общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Открыл траурный митинг первый заместитель главы города Сергей Гусев. Обращаясь к присутствующим, он напомнил, что наш город дважды подвергался нападению немецких захватчиков, но гитлеровцам так и не удалось сломить волю доблестных защитников Великих Лук. Подвиг красноармейцев и ополченцев в боях за освобождение города занял достойное место в героической летописи борьбы с фашизмом.

«Уважаемые великолучане, сегодня мы собрались здесь, на воинском мемориальном захоронении, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение нашего родного города Великие Луки. Вечная им слава! Мы, ныне живущие, всегда будем свято хранить светлую память о бессмертном подвиге поколения Победителей», - сказал Сергей Гусев и пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы родных и близких, а всем великолучанам - «мирного неба, счастья и благополучия».

Заместитель главы администрации города И. Бушенкова отметила, что сегодня здесь, у братского мемориального захоронения, собрались представители старшего и молодого поколения, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение нашего родного города Великие Луки. «А мы, ныне живущие, всегда будем свято хранить светлую память о бессмертном подвиге поколения победителей», - подчеркнула она.

«Это была тяжелая, страшная война. Миллионы советских людей погибли на фронте, защищая Родину от врага, и в тылу. Они отдали свои жизни за счастливое будущее своих потомков», - прозвучало в выступлении председателя городского совета ветеранов, Почетного гражданина города В. Афанасьева.

Валентин Афанасьев, обращаясь к молодежи, также напомнил о том, что мы живем под «мирным небом благодаря боевому и трудовому подвигу нашего народа, победившего фашизм». От имени молодого поколения великолучан учащийся школы № 5, председатель школьной думы Максим Задвинский заверил ветеранов, что будущее поколение защитников страны сделает все от них зависящее, чтобы не повторились ужасы войны.

В завершении траурного митинга выступил военный комиссар по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Р. Сукманов. Затем к братским и одиночным могилам легли венки и цветы, а на постаменте братского захоронения были установлены свечи, зажженные от Вечного огня в Москве. Завершилась траурная церемония божественной панихидой в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.