0
14:05
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
11:43
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
11:18
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
10:13
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
18:23
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
12:51
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
18:05
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
Еще новости
  • Коротко
Общество

Траурная церемония «Мы помним…» состоялась сегодня в Великих Луках

8 мая в Великих Луках на воинском мемориальном захоронении состоялась торжественно-траурная церемония «Мы помним…», в которой приняли участие руководство города, депутаты великолукской городской думы и Псковского областного собрания, ветераны, молодежь, представители партий и общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Открыл траурный митинг первый заместитель главы города Сергей Гусев. Обращаясь к присутствующим, он напомнил, что наш город дважды подвергался нападению немецких захватчиков, но гитлеровцам так и не удалось сломить волю доблестных защитников Великих Лук. Подвиг красноармейцев и ополченцев в боях за освобождение города занял достойное место в героической летописи борьбы с фашизмом.

«Уважаемые великолучане, сегодня мы собрались здесь, на воинском мемориальном захоронении, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение нашего родного города Великие Луки. Вечная им слава! Мы, ныне живущие, всегда будем свято хранить светлую память о бессмертном подвиге поколения Победителей», - сказал Сергей Гусев и пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы родных и близких, а всем великолучанам - «мирного неба, счастья и благополучия».

Заместитель главы администрации города И. Бушенкова отметила, что сегодня здесь, у братского мемориального захоронения, собрались представители старшего и молодого поколения, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение нашего родного города Великие Луки. «А мы, ныне живущие, всегда будем свято хранить светлую память о бессмертном подвиге поколения победителей», - подчеркнула она.

«Это была тяжелая, страшная война. Миллионы советских людей погибли на фронте, защищая Родину от врага, и в тылу. Они отдали свои жизни за счастливое будущее своих потомков», - прозвучало в выступлении председателя городского совета ветеранов, Почетного гражданина города В.  Афанасьева.

Валентин Афанасьев, обращаясь к молодежи, также напомнил о том, что мы живем под «мирным небом благодаря боевому и трудовому подвигу нашего народа, победившего фашизм». От имени молодого поколения великолучан учащийся школы № 5, председатель школьной думы Максим Задвинский заверил ветеранов, что будущее поколение защитников страны сделает все от них зависящее, чтобы не повторились ужасы войны.

В завершении траурного митинга выступил военный комиссар по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Р. Сукманов. Затем к братским и одиночным могилам легли венки и цветы, а на постаменте братского захоронения были установлены свечи, зажженные от Вечного огня в Москве. Завершилась траурная церемония божественной панихидой в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
08 мая 2017
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
08 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
08 мая 2017
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
08 мая 2017
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
07 мая 2017
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
07 мая 2017
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
06 мая 2017
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками 4
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО)
06 мая 2017
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО) 1

Идет загрузка...