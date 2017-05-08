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Общество

Студенты Псковского областного колледжа искусств примут участие в акции «Ночь музеев»

В ежегодной акции «Ночь музеев» примут участие солисты, чтецы и творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

19 мая, вечером, в рамках акции, посвященной Году экологии в России и 100-летию Революции 1917 года, в Псковском Государственном музее-заповеднике пройдут сразу несколько концертов.

На торжественном открытии акции в 19:10 в фойе музея выступят студенты колледжа искусств -  победители конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России.

В 19:30 в Парадном зале Картинной галереи состоится авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой «Рыцарская поэзия», программа которого включает музыкальные произведения на стихотворения эпохи Средних веков.

Кроме того, в 20:20 академический хор и солисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством Инны Суровицкой приглашают зрителей в выставочный зал музея на Концерт хоровой и вокальной музыки, где прозвучат романсы, песни, хоровые и ансамблевые сочинения русских и зарубежных композиторов XVII - XXI веков: К. Монтеверди, Ф.Шуберта, Г. Миллера, Н. Мишукова и других.

В 21:30 в Галерее П. П. Оссовского состоится концерт «Музыкальная сатира Д. Д. Шостаковича», художественный руководитель - член Союза композиторов России, преподаватель Лариса Никитина. Камерно-вокальные сочинения Шостаковича - «Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил» и «Антиформалистический раёк» исполнят студенты музыкального отделения колледжа. 

В пресс-службе добавили, что студенты и преподаватели колледжа искусств ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» как в качестве музыкантов-исполнителей, так и зрителей - посетителей музея.

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