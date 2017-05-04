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Политика

Александр Козловский вместе с главой Крыма принял участие в открытии мемориала бойцам ВДВ в Симферополе

Сегодня, 8 мая в Симферополе в парке имени Гагарина прошло открытие мемориального комплекса «Честь, доблесть и слава», в котором приняли участие глава республики Крым Сергей Аксенов, председатель комитета Государственной думы по обороне, герой России Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, герой Советского Союза, руководитель Союза десантников России Валерий Востротин, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Александр Вязников, а также представители Совета Федерации и Госдумы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Мемориал бойцам Воздушно-десантных войск выполнен в виде эмблемы ВДВ – парашют и два самолета по бокам, в куполе парашюта установлен бюст Василия Маргелова – десантника №1. «В левом крыле находится якорь как символ того, что Воздушно-десантные войска появились из морской пехоты, а в правом крыле постамента теперь расположена боевая машина десанта БМД-1 как символ мощи, быстроты и мобильности», - рассказали в пресс-службе.

«Знаково, что мы открываем этот памятник в канун самого великого праздника в нашей истории – Дня Победы, – отметил глава Крыма Сергей Аксёнов. – Уверен, что сюда будет приходить молодежь и узнавать о славных традициях воздушно-десантных войск».

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