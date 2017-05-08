Орден Отечественной войны составили в Хабаровске из 521 машины (ВИДЕО)

18:08, 08 мая 2017, ПАИ

В честь Дня Победы орден Отечественной войны и цифру девять составили автомобилисты Хабаровска из 521 машины. Об этом сообщил в понедельник один из организаторов акции, передает «Известия».

Флешмоб состоялся на площадке у «Ерофей-Арены» в Хабаровске вечером 7 мая. «В акции принял участие 521 автомобиль. Машины выстроились в форме ордена Отечественной войны с десятью лучами, серпом и молотом внутри, а также цифры девять в честь Дня Победы 9 мая», — рассказали организаторы.

Напомним, что Орденом Отечественной войны награждали за стойкость и мужество, храбрость и за особую роль в успехе боевых операций. Он был утвержден в мае 1942 года.