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Общество

Орден Отечественной войны составили в Хабаровске из 521 машины (ВИДЕО)

В честь Дня Победы орден Отечественной войны и цифру девять составили автомобилисты Хабаровска из 521 машины. Об этом сообщил в понедельник один из организаторов акции, передает «Известия».

Флешмоб состоялся на площадке у «Ерофей-Арены» в Хабаровске вечером 7 мая. «В акции принял участие 521 автомобиль. Машины выстроились в форме ордена Отечественной войны с десятью лучами, серпом и молотом внутри, а также цифры девять в честь Дня Победы 9 мая», — рассказали организаторы.

Напомним, что Орденом Отечественной войны награждали за стойкость и мужество, храбрость и за особую роль в успехе боевых операций. Он был утвержден в мае 1942 года. 

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