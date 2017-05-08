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Общество

Мюзикл «Красавица и чудовище» назван фильмом года по версии MTV

Кинокартина режиссера Билла Кондона «Красавица и чудовище» признана фильмом года по версии телеканала MTV. Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в фильме-сказке, получила приз за лучшую актерскую работу, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Думаю, что награда досталась мне из-за Белль и того, что она собой олицетворяет», - так прокомментировала актриса свою победу в номинации, которая впервые в этом году присуждается без гендерного различия.

За этот приз боролись Хью Джекман и Джеймс Макэвой.

Кинонаграды MTV ( MTV Movie Awards) — ежегодное телевизионное шоу по присуждению наград в области американского кино, организуемое каналом MTV. Существует с 1992 года. Шоу «Кинонаграды MTV» во многом пародирует оскаровскую церемонию, в частности, снимаются специальные ролики-пародии на фильмы-номинанты.

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