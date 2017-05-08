0
16:53
В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны на Могиле Неизвестного Солдата
14:05
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
11:43
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
11:18
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
10:13
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
18:23
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
12:51
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
Еще новости
Общество

Половина россиян положительно оценила деятельность Сталина в годы войны

Каждый второй россиянин (50 процентов) положительно оценивает деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации, передает Lenta.ru.

В 2005 году эта цифра составляла 40 процентов, отмечается в исследовании. Треть респондентов (32 процента) охарактеризовали роль Сталина как «отчасти положительную и отчасти отрицательную», восемь процентов дали негативную оценку политике «отца народов», 11 процентов затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины участников опроса (55 процентов) полагают, что в настоящее время роль Сталина в победе оценивается справедливо, 19 процентов — высказали противоположную точку зрения.

56 процентов из числа опрошенных считают День Победы народным праздником, 35 — государственным, шесть — семейным. Подавляющее большинство респондентов (87 процентов) сообщили, что в их семье есть те, кто воевал, участвовал в Великой Отечественной войне.

Большинство опрошенных (79 процентов) планируют принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18 процентов отказались от этого.

Исследование проводилось 2 мая. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей из 53 регионов страны.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны на Могиле Неизвестного Солдата
08 мая 2017
В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны на Могиле Неизвестного Солдата
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
08 мая 2017
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
08 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
08 мая 2017
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
08 мая 2017
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
07 мая 2017
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
07 мая 2017
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
06 мая 2017
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками 4

Идет загрузка...