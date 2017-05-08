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Общество

Псковский «ВДВ-Купол» стал победителем международного хоккейного турнира, посвященного Дню Победы

В финале международного турнира по хоккею псковская команда обыграла «Аллигаторов» из Гатчины (Ленинградская область). Основное время закончилось со счетом 4:4. По буллитам победил псковский клуб.

Как стало известно Псковскому агентству инфомрации, после первого периода хозяева выигрывали со счетом 2:0. Затем гости не только сумели отыграться, но и вышли вперед - 2:3. Наиболее результативной стала предпоследняя минута встречи: менее чем за 50 секунд игрового времени «ВДВ-Купол» сравнял счет, там самым вышел вперед и упустил победу - 4:4.

После матча подарок от губернатора Псковской области Андрея Турчака и ХК «ВДВ-Купол» вручили ветерану псковского хоккея, Почетному гражданину города Пскова Анатолию Васильеву.

Традиционный, шестой по счету, турнир «Кубок Победы» прошел 6-7 мая в псковском Ледовом дворце. В соревновании участвовали команды Эстонии и России. В матче за третье место встретились «Родина» (Псковский район) и «Каякас» (Тарту). Со счетом 5:4 победили гости, они и завоевали «бронзовые» медали.

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