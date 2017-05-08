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Общество

Иван Цецерский поздравил на дому ветеранов с Днем Победы

Сегодня, 8 мая, глава Пскова Иван Цецерский поздравил на дому ветеранов Великой Отечественной войны на округе № 5 и участников войны, проживающих в специальном отделении для одиноких престарелых ГБУСО «Центр социального обслуживания города Пскова», известного псковичам как Дом ветеранов.  Иван Цецерский является председателем Попечительского совета этого социального учреждения и традиционно навещает его. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фронтовикам Николаю Черноглазову и Фёдору Карнауху глава города вручил цветы и подарки, поблагодарил за Победу, пожелал «здоровья, долголетия, заботы от родных и близких людей». Ветераны поблагодарили Ивана Цецерского за внимание, рассказали о фронтовых буднях и о сегодняшних делах.

В Доме ветеранов глава Пскова пообщался с ветеранами за праздничным чаепитием. Иван Цецерский поблагодарил их за восстановление городов и сёл, за то, что «они трудились, невзирая на трудности послевоенных лет».

«Жильцы Дома ветеранов, которые во время Великой Отечественной воевали на фронтах, работали в тылу, были узниками концлагерей, жили на оккупированной врагом территории и в блокадном Ленинграде, вспоминали опаленную войной молодость, тяжёлые послевоенные годы и говорили о сегодняшних буднях», - отметили в пресс-службе.

Глава города поздравил с 96-летием Ольгу Корсакову, пережившую блокаду Ленинграда, и посетил тех, чьё состояние здоровья не позволило присутствовать на празднике. Это супруги Александр и Клавдия Лондиковы, отметившие накануне 75-летие совместной жизни, а также ветеран войны и труда Людмила Милькевич. Участникам встречи вручили цветы и подарки.

 

 

 

 

 

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