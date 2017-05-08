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Общество

Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» приняли участие в мероприятиях к Дню Победы

В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы советских войск над фашисткой Германией военно-патриотический клуб «Зубренок» по традиции принял участие в «Вахте памяти» и несении почетного караула у памятного знака «Первым жертвам фашисткой оккупации Пскова в 1941 году» и акции «Георгиевская ленточка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Ребята отдали дань уважения павшим героям и с достоинством выполнили возложенные обязанности – раздали жителям и гостям города символические ленточки, поздравив с наступающим праздником.

Также ребята осуществили уборку братского захоронения в деревне Плащаны Середкинской волости. Это мероприятие стало одним из пунктов программы пешего похода, организованного и проведенного сотрудниками ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Весь маршрут следования состоял из нескольких остановок, в течение которых ребята должны были, проявляя знания военной топографии, самостоятельно определить место расположения памятного места, а затем вернуться на исходную точку. Перед началом марш-броска заместитель начальника ОСН «Зубр» Александр Карпов рассказал о событиях и боях, проходивших в этой местности в годы войны, а сотрудники Эдуард Абрамов и Андрей Мусатов (руководитель ВПК «Зубренок») провели инструктаж по технике безопасности.

«Отличные результаты воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» показали в познавательном мероприятии -  историческом квесте, посвященном событиям 1941-1945 годов, заняв первое место и заработав наибольшее количество очков в конкурсе по строевой подготовке», - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

 

 

 

 

 

 

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