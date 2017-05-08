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Общество

Отдел Росгвардии по Псковской области поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Аду Буякову с Днем Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветерану, участнику Великой Отечественной войны Аде Буяковой 93 год. В прошлом она милиционер отдельного взвода милиции по охране историко-художественных памятников отдела вневедомственной охраны.

А. Буякова родилась и выросла в Пскове. Отец Василий Петрович работал машинистом на железной дороге. Мама Варвара Михайловна занималась домашним хозяйством, растила пятерых детей. Старшие братья – Павел и Михаил, сестра-двойняшка Аня и младшая сестра.  Незадолго до начала войны брат Павел уехал учиться в военное училище Киева.

После образования вневедомственной охраны при органах внутренних дел, Ада Буякова поступила на службу милиционером отдельного взвода милиции по охране историко-художественных памятников города Пскова. На этой должности закончила свой трудовой путь в звании старшины милиции.

«Сотрудники и военнослужащие подразделений отдела Росгвардии по Псковской области желают Аде Буяковой и всем ветеранам Великой Отечественной войны долгих лет жизни, здоровья», - отметили в пресс-службе. 

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