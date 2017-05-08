В Пскове чествовали ветеранов на приеме у главы города

16:39, 08 мая 2017, ПАИ

В преддверии Дня победы глава Пскова Иван Цецерский провел традиционный прием по случаю 72-й годовщины Великой Победы. В Городском культурном центре собрались участники обороны Москвы, Сталинграда и Ленинграда, Курской битвы и других сражений, партизанского движения, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, блокадники Ленинграда, ветераны военной службы. Память погибших почтили минутой молчания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открывая прием, глава города отметил: «Мы склоняем голову перед теми, кто выстоял в самой страшной и кровопролитной войне XX века, кто освободил нашу страну и Европу от фашизма. От Ленинграда до Берлина вся земля полита кровью наших солдат и мирных граждан. Современные Вооружённые Силы, беря с вас пример, укрепляют мощь нашего государства. Мы с глубоким уважением чтим память наших героев, в городе установлен бюст Семёну Байкову, недавно открыта мемориальная доска Сергею Павлову». Иван Цецерский поблагодарил всех ветеранов за воспитание молодёжи в духе патриотизма и произнес первый тост: «За нашу Победу!».

Участников приема поздравил с праздником ветеран Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, Почетный гражданин Пскова Виктор Иванов: «Приятно снова встретиться и обняться после стольких лет. Нам пришлось пройти тяжелый путь. Когда закончилась война, мы оказались в Пскове, служа в десантных войсках, восстанавливали город из разрухи».

Глава администрации Пскова Игорь Калашников обратился к ветеранам с благодарностью: «Вы не только принесли Победу в далёком 45-м году, у вас хватило сил и здоровья восстановить Псков, разрушенный почти до основания, и дать новый импульс его развитию».

От лица Псковского территориального гарнизона выступил командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец: «Сложно понять, как вы, пройдя через горнило этой страшной войны, не окаменели душой и не очерствели сердцем. Здоровья вам, долголетия! Спасибо за Победу!» Он также заверил, что современное поколение военнослужащих перехватило эстафету от предков и надёжно защищает рубежи Родины.

«На приеме было сказано много теплых слов в адрес ветеранов от областного Совета ветеранов, настоятеля воинского храма св. Александра Невского отца Олега Тэора, других лиц и организаций. Прозвучали песни военных лет, исполненные лучшими творческими коллективами и эстрадными исполнителями Городского культурного центра», - отметили в пресс-службе.