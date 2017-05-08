Андрей Турчак и Иван Цецерский поздравили пациентов госпиталя ветеранов войн с Днем Победы

17:14, 08 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 8 мая, губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили госпиталь ветеранов войн. По традиции руководители области и города приехали поздравить с Днем Великой Победы фронтовиков, находящихся на лечении, и медицинский персонал учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Их сопровождал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов и командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

Вначале руководители области и города навестили ветеранов в палате, поинтересовались самочувствием, пожелали скорейшего выздоровления. Затем осмотрели оборудование госпиталя.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что уже стало доброй традицией накануне Дня Победы поздравлять с праздником и говорить слова благодарности ветеранам и работникам госпиталя. «Здоровья вам, почаще бывайте дома и пореже здесь», - сказал руководитель региона и заверил, что администрация Псковской области всегда будет поддерживать госпиталь.

Глава Пскова Иван Цецерский передал пожелания и поздравления пациентам госпиталя от ветеранов, принимавших участие в торжественном приеме главы города. «В Пскове ко Дню Победы проходит огромное количество мероприятий. Это всенародно любимый праздник. Невзирая на погоду, люди всегда отмечают его широко», - сказал Иван Цецерский.

К поздравлениям присоединились командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, руководитель областного Совета ветеранов Николай Груздов. В честь праздника учреждению вручили сертификат на приобретение медицинского оборудования.

Подарком для ветеранов стал праздничный концерт, в ходе которого ансамбль «Голубые молнии» и Марина Курчавова исполнили военные песни. «Легендарную «Катюшу» ветераны и гости госпиталя спели вместе. По традиции медработники госпиталя вручили пациентам белые гвоздики», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Псковский госпиталь для ветеранов войн открыт в 1991 году. Он оказывает медицинскую помощь инвалидам войны, блокадникам и другим категориям граждан.