В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны на Могиле Неизвестного Солдата

16:53, 08 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 8 мая, в Пскове прошёл торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятной стеле «Псков - Город воинской славы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Псковской городской Думы, представители общественных и политических организаций, учащиеся школ, воспитанники Центра «Патриот», военнослужащие, священнослужители, псковичи, официальные лица. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава Администрации города Игорь Калашников.

В начале церемонии заупокойную литию в память о воинах, погибших за свободу и независимость нашей Родины, совершил Митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Участники ритуала почтили память погибших минутой молчания.

К Могиле Неизвестного Солдата возложили гирлянды воинской славы и корзины цветов от ветеранов Великой Отечественной войны, администраций Псковской области и Псковского областного Собрания, Главного федерального инспектора по Псковской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо – Западном федеральном округе, Псковской городской Думы и администрации Пскова, Псковского епархиального управления, силовых структур, правоохранительных органов и воинов Псковского гарнизона, парламентских партий и общественных организаций.

В завершение по традиции парадным строем мимо Вечного огня, отдавая честь погибшим солдатам, прошли военнослужащие Псковского гарнизона.

Напомним, в 1974 году, в дни празднования 30-летия со дня освобождения Пскова, на городской площади Победы состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата, павшего на поле брани 9 июля 1941 года близ деревни Батьковичи, неподалеку от Пскова, на реке Великой.