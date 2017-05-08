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Общество

В псковском драмтеатре прошел праздничный вечер для ветеранов в честь Дня Победы

В канун Дня Победы, в понедельник, 8 мая, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошел праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в торжественном вечере приняли участие ветераны Псковской области, губернатор региона Андрей Турчак, представители органов исполнительной и законодательной власти, руководство города Пскова.

От имени администрации Псковской области и себя лично с наступающим Днем Великой Победы ветеранов поздравил глава региона Андрей Турчак. Губернатор напомнил о многочисленных жертвах, которые «наш народ положил на алтарь победы за наше право жить в свободной стране».

«Великая Победа! За этими словами — мужество и героизм фронтовиков, партизан, подпольщиков. В них тяжелый труд тех, кто работал в тылу, кто после войны поднимал из руин и восстанавливал наше народное хозяйство. У времени нет власти над величием того, что пережил наш народ», — сказал Андрей Турчак.

Глава региона также заверил ветеранов в том, что нынешнее поколение впредь будет противостоять попыткам фальсификации истории, попыткам отдельных политических сил разобщить страны и народы, которые плечом к плечу боролись с нацизмом. «Защита исторической памяти — это наш сегодняшний фронт, наш нравственный долг поколению победителей. Советский солдат своим исключительным мужеством заслужил вечную память в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и всех последующих поколений», — добавил Андрей Турчак и пожелал ветеранам как можно дольше оставаться в строю и делиться своим опытом и знаниями.

«Мира и добра всем жителям Псковской области», — заключил губернатор.

О тяжелых условиях войны рассказал участник тех событий, Почетный гражданин Пскова Дмитрий Ваулин. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником и пожелал всем хорошего, здоровья и успехов. Зал в свою очередь сопроводил ветерана продолжительными аплодисментами.

С пожеланиями крепкого здоровья и благополучия к ветеранам обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «День Победы всегда будет напоминать нам о великом подвиге солдат, о той цене, которую заплатил народ за победу над фашизмом», — сказал он.

Кроме того, со словами особой благодарности за победу, воспитание подрастающего поколения и с наилучшими пожеланиями к ветеранам обратились глава города Пскова Иван Цецерский и командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

Затем перед участниками торжественного вечера выступил известный российский актер Сергей Гармаш. Он прочитал стихотворения двух авторов, которые не участвовали в войне, но писали о ней: Владимира Высоцкого и Геннадия Шпаликова. Обращаясь к ветеранам, Сергей Гармаш назвал их победителями.

В продолжение вечера в память о тех, кто отдал свою жизнь за победу, со сцены прозвучали истории военных лет о Псковской области. Зрители увидели черно-белую хронику и услышали военные песни.

Добавим, что 8 мая в Пскове проходят мероприятия в честь наступающей 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У Могилы Неизвестного солдата состоялся торжественный митинг, а в Псковском госпитале для ветеранов прошла традиционная встреча с губернатором.

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