Два пожара произошли в Пскове вечером 8 мая

23:42, 08 мая 2017, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации двух пожаров в Пскове вечером 8 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Псковской области.

В 17:36 поступило сообщение о возгорании в строении по адресу Псков, Военный городок-3. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек.

В 19:31 стало известно о пожаре в квартире на улице Народная. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.