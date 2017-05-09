В Пскове 9 мая ограничено движение транспортных средств

08:42, 09 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 9 мая, в Пскове ограничено движение транспортных средств в связи с проведением праздничных мероприятий Дня Победы.

Напомним, как ранее сообщали Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в период с 4:00 до 14:00 движение закрыто по улице Советской от улицы Свердлова до площади Ленина, по Октябрьскому проспекту от улицы Гражданской до Октябрьской площади, от Октябрьской площади, площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от улицы М. Горького до площади Ленина, улицы Л. Поземского от улицы Набат до площади Ленина.

Кроме того, автобусы маршрутов № 4, 15, 101 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, на дамбу, площадь Победы, Я. Фабрициуса, улицы Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 15, работающие по маршруту площадь Ленина – Тямша - площадь Ленина, начинают работу с остановки улица Петровская, рейсы из Тямши следуют до остановки Маяк далее поворачивают налево на Народную, Коммунальную, М. Горького с выездом на Рижский проспект.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, М. Горького через дамбу, площадь Победы, Я. Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Также автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала пройдут по улице Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через дамбу по улице М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – С Рижского проспекта по улице М. Горького, дамбе, площади Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Первые рейсы по маршрутам № 8, 8А, 19 начали работу с остановки Центральная городская библиотека и далее по маршруту.

Первый рейс маршрута № 115 начали работу с остановки улица Петровская и далее по маршруту.

Кроме того, первый рейс маршрута № 106 начал работу с остановки Центральная городская библиотека далее через «Дамбу», площадь Победы, улицы Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Первый рейс маршрута № 114 начал работу с остановки улица Рокоссовского через мост Александра Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) через ДЭУ.

Также первые рейсы маршрутов № 113, 127, 138, 166 начались с остановки улица Рокоссовского через мост Александра Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) с выездом на остановку Северная.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала следует по улице Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на улицу Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7:30 и 9:45 следует через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, Коммунальной, улицу Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Также автобусы маршрута № 1 следуют с Вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 пройдут с Вокзала по улице Я. Фабрициуса, Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8, 8А стартовали через площадь Победы, Я. Фабрициуса на Вокзал, от Вокзала по улице Я. Фабрициуса, площади Победы, улицы Я. Райниса, время отправления с Октября - это время отправления с Вокзала.

Кроме того, автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через дамбу, площадь Победы, улицу Я. Фабрициуса на Вокзал, от Вокзала по улице Я. Фабрициуса через площадь Победы на Цементный склад.

Автобусы маршрутов № 7, 7А, 112, 118, 114, 121, 174 следуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршруты № 119, 163, 132, 139, 151, 164 отправляются от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по М. Горького, дамбе, на площадь Победы и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «Детский парк» - отменяется).

Также маршруты № 119, 132, 138, 139, 150, 163, 164, следующие от улицы Текстильная с улицы Звёздной по улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Л. Толстого, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам со всеми остановками (остановки «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).

Автобусы маршрутов №№ 136, 137 рейсами от Текстильной пройдут через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, с Коммунальной, Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

9 мая маршруты № 3, 17, 22, 25, 30 закрыты до 14:00.