В Великих Луках 9 мая действует измененное расписание автобусов

08:44, 09 мая 2017, ПАИ

9 мая в расписания автобусов в Великих Луках в связи с празднованием Дня Победы внесены изменения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города. Изменения действуют с 09:00 и до окончания прохождения праздничной колонны.

Автобус «Лесхозмаш — Черемушки» в 09:15 проследует по улице Ставского, через объездной мост, улицу Ботвина, проспект Гагарина, улицу Дьяконова.

Автобус «Лесхозмаш – Сафроново» начнет свое движение от остановки «Биржа труда» (Башмачок) в 11:00 .

Автобусы № 104 «Райбольница – Першино» в 09:25 и на Великополье в 10:00 проследую по улице Ставского, через объездной мост, улицу Ботвина и проспект Гагарина.

Автобусы № 118 «ул. Дружбы — Крутовраг» в 10:40 и № 110 «ул. Дружбы — Иваново — Сопки» в 11:00 проследуют по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 111 «Великие Луки – Новосокольники» в 10:20 проследует проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобусы по маршруту № 122 «Великие Луки – Ступинская высота» и «Рыжаково – Вскувица» будут осуществлять движение без заезда на площадь Ленина в прямом и обратном направлении через проспект Октябрьский

С 8:00 до 10:30 и с 17:00 до 22:40 маршруты № 3, 3д, № 115 — через Смоленский рынок по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении. По окончании шествия и до завершения праздничных мероприятий в обратном направлении - по улице Пионерской. С 8:00 до окончания шествия и с 21:30 до 22:40 для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, №№ 106 (в 9:30), 7, 11, 12, 13 в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.