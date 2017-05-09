Пapaд в честь 72-й годовщины Великой Победы начался в Москве
Пapaд в честь 72-й годовщины Великой Победы начался нa Kpacнoй плoщaди в Москве. Одновременно стартовала трансляция парада центральными каналами российского телевидения.
Участие в параде примут более 10 тысяч человек (военнослужащие всех силовых ведомств, курсанты военных лицеев и училищ и юнармейцы), более 100 единиц сухопутной боевой и вспомогательной техники (в том числе новейшие танки Т-90А, «Армата», броневики «Тигр», бронетранспортеры серии 82А, «Бумеранг» и «Курганец», самоходные гаубицы «Коалиция» и «Мста-С», БМП-3, ЗРКП «Панцирь-С1» и С-400, противовоздушные комплексы Панцирь-СА и Тор-М2ДТ, тяжелые ракетные комплексы «Ярс») и 72 воздушных судна (55 самолетов ударной, бомбардировочной, тактической, истребительной, штурмовой, военно-транспортной авиации и 17 боевых вертолетов).
Командует военным парадом Победы 9 мая 2017 года в Москве главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.