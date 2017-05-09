Парад войск Псковского гарнизона проходит в областном центре

10:01, 09 мая 2017, ПАИ

Парад войск Псковского гарнизона начался на площади Ленина в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Отметим, участие в параде принимают 1090 военнослужащих и 49 единиц военной техники, в том числе 33 – на гусеничном ходу. В шествии участвуют десантники 76-й дивизии ВДВ, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний России. Отдельной колонной следуют военнослужащие-женщины. Впервые в Параде Победы участвуют кадеты Псковского кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Парад принимает начальник Псковского территориального гарнизона, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец. Командует парадом заместитель начальника Псковского территориального гарнизона, начальник штаба 76-й дивизии, гвардии полковник Евгений Тонких.

С трибун, установленных на площади, за парадом наблюдают ветераны и члены их семей, а также руководители Пскова и области. Губернатор Псковской области Андрей Турчак пришел на мероприятие со своей семьей. На площади собрались тысячи псковичей и гостей города.

Напомним, в 11:00 на площади Ленина начнется «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк».

В 12:00 в Зеленом театре псковичей ожидает театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Также с 12:00 до 16:00 в Ботаническом саду у мемориала памяти псковских подпольщиков и партизан состоится патриотическая акция «Партизанская слава».

Затем, с 13:00 до 15:00 и с 15:00 до 17:00 в Детском парке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров.

В 14:00 на парковке ТЦ «Лента» стартует автопробег ретро-автомобилей «Спасибо деду за Победу!», который пройдет по маршруту: Октябрьский проспект, Гражданская, Я. Фабрициуса, Кузнецкая.

Также, в 17:00 в сквере у Дома офицеров начнется праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!».

Кроме того, в 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!»: выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 на улице М. Горького, дом 23 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома, под управлением заслуженного работника культуры РФ А. Роора.

Помимо этого, в 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>