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Общество

«Бессмертный полк» начал шествие в Пскове

Акция проекта «Бессмертный полк» началась в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Колонна ее участников, сформированная за областным центром семьи и на дорожке между кинотеатром «Октябрь» и входом в Кремль, начала движение с площади Ленина вслед за «Парадом Победителей»: традиционным шествием ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники «Бессмертного полка» проследуют в Зеленый театр, где псковичей ожидает театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Напомним, «Бессмертный полк» - международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, «детей войны». Движение возникло в 2011 году. Принять участие в акции могут все желающие.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>> 

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