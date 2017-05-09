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Общество

День открытых дверей начался в Псковском музее-заповеднике

День открытых дверей начался экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие продлится до 18:00.

Напомним, в 12:00 в Зеленом театре начнется театрализованная тематическая программа «Наш поющий и цветущий яркий май!», а в Ботаническом саду у мемориала памяти псковских подпольщиков и партизан состоится патриотическая акция «Партизанская слава».

С 13:00 до 15:00 и с 15:00 до 17:00 в Детском парке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров.

В 14:00 на парковке ТЦ «Лента» стартует автопробег ретро-автомобилей «Спасибо деду за Победу!», который пройдет по маршруту: Октябрьский проспект, Гражданская, Я. Фабрициуса, Кузнецкая.

Также, в 17:00 в сквере у Дома офицеров начнется праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!».

В 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!»: выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 по адресу улица Максима Горького, 23 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома.

В 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>> 

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