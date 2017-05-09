Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове

14:16, 09 мая 2017, ПАИ

Автопробег ретро-автомобилей «Спасибо деду за Победу!» стартовал на парковке торгового центра «Лента» (Рижский проспект, 96б). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он пройдет по маршруту: Октябрьский проспект, улица Гражданская, улица Яна Фабрициуса, улица Кузнецкая.

Напомним, в 17:00 в сквере у Дома офицеров начнется праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!».

В 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!»: выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 по адресу улица Максима Горького, 23 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома.

В 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>