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Общество

Концерт «Сияй в веках, Великая Победа!» начался у псковского Дома офицеров

В сквере у Дома офицеров Псковского гарнизона (ул. Комдива Кирсанова, 5) началась праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, в 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!»: выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома (улица Максима Горького, 23).

В 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>> 

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