Концерт «Моя весна - моя Победа!» проходит в Летнем саду Пскова

18:12, 09 мая 2017, ПАИ

Вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!» начался на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в его рамках пройдет выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

Напомним, в 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>