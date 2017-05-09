Псковичам дарят «музыку Победы»
Концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» в Псковском детском доме (улица Максима Горького, 23), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, в 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».
Закончит праздничную программу 9 мая в Пскове фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.
С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>