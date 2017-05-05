Четыре пожара в жилых домах произошли в Псковской области в ночь на 9 мая
Четыре пожара в жилых домах произошли в Псковской области в ночь на 9 мая. Как стало известно Псковскому агентству информации, в деревне Влесно Красногородского района сгорел жилой дом размером 7х8 метров. В деревне Сосонье Порховского района выгорел дачный дом размером 5х8 метров. В деревне Исаково Себежского района - жилой дом размером 6х8 метров. В деревне Лобок Невельского района возгорание произошло в здании размером 9х12 метров, одна половина которого - жилая, а вторая - сдаётся под офис.