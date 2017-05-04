СМИ сообщили о планах Трампа увеличить присутствие США в Афганистане

11:49, 09 мая 2017, ПАИ

Дональду Трампу представили новую стратегию США в Афганистане, предусматривающую значительное увеличение американского военного присутствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Washington Post.

Численность контингента США будет определять Пентагон, а не Белый дом. Военные также получат более широкие полномочия для нанесения авиаударов по силам талибов.

Ожидается, что Трамп подпишет новый план до саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая.