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Страна и мир

В акции «Бессмертный полк» в Пекине приняли участие 300 человек

В Пекине прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 300 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на координатора акции в китайской столице Елену Тимофееву. По ее словам, «Бессмертный полк» позволяет еще сильнее сплотить жителей как бывшего СССР, так и Китая».

С фотографиями участников боевых действий пришли свыше 60 российских студентов, а также жители и студенты Китая. Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в Пекине в 2016 году.

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