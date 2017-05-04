Германия начала предоставлять политическое убежище турецким военным и дипломатам

13:03, 09 мая 2017, ПАИ

Германия начала удовлетворять прошения турецких военных и дипломатов, обратившихся за предоставлением политического убежища в этой стране после неудавшегося государственного переворота в Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle.

В общей сложности от граждан Турции, постоянно пребывающих в Германии, поступило 414 обращений. Также убежища попросили турецкие военные, служащие на базах НАТО в Германии.

Напомним, попытка переворота состоялась в Турции в середине июля 2016 года. После подавления мятежа были арестованы свыше 30 тыс. человек. Около 100 тыс. госслужащих, судей, прокуроров и полицейских сняли с должностей. В стране по сей день действует режим ЧП.