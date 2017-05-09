Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днем Великой Победы
Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
ПАИ приводит полный текст выступления главы Псковской области:
«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы! Товарищи офицеры и генералы!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками! С днем Славы и гордости России!
День Победы — святой праздник для каждой российской семьи.
72 года назад завершилась самая кровопролитная в истории человечества война. Война, которая стала величайшим испытанием для всей нашей страны, для каждой советской семьи.
Огромные жертвы принес наш народ на алтарь победы, во имя свободы и независимости нашей Родины! Во имя свободы Европы и всего мира!
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей и дочерей, отцов и матерей, дедов, мужей и жен, однополчан, родных. Всех тех, кто не вернулся с войны.
Объявляю минуту молчания!
Дорогие ветераны!
Низкий поклон вам, победителям! Каждому, кто в окопах и в тылу у заводского станка приближал Победу. Кто восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство.
Сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат победную высоту. Трудятся ради настоящего и будущего нашей страны. Преданно служат Отечеству.
Жители области гордятся псковичами, которые и сегодня с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Хранят и преумножают победные традиции русского воинства.
Желаю участникам и гостям парада Победы, всем жителям Псковской области мира и добра!
С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!»