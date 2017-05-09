Руководители Пскова поздравили горожан с Днем Победы

10:55, 09 мая 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили псковичей с Днем Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации, руководители города напомнили, что «день 9 мая для нашего народа – не просто дата в календаре, а символ несгибаемой стойкости, несломленной воли, всепобеждающего единения, небывалого мужества и общенациональной радости, которую подарило нам поколение фронтовиков-победителей, преодолевших голод, холод, смерть и разруху военного лихолетья!»

«Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон и глубочайшее уважение от поколения ныне живущих за ратный подвиг на фронтах и бессонные трудовые ночи в тылу, за освобождённые от фашизма города и страны, за независимость нашей Родины и гордость за наш народ!», - говорится в поздравлении.

«Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над нашей любимой Отчизной!», - отметили руководители города.