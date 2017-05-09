Владимир Путин: не было и не будет силы, способной поработить российский народ

11:01, 09 мая 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве заявил, что не было и не будет силы, способной поработить российский народ.

Глава государства напомнил, что народ стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось, невозможное — «развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны».

«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — глава государства.

Он поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал.