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Общество

Воздушную часть военного парада в Москве отменили

Воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на в Министерство обороны РФ.

Напомним, в параде должны были принять участие 72 авиасудна: стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, новейшие истребители Су-35С, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, военно-транспортные машины и самолеты-заправщики.

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