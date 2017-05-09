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Парад Победы в Пскове (ВИДЕО)

9 мая, в день 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в центре Пскова состоялся парад войск псковского гарнизона с участием колонны военной техники. Торжественным маршем мимо трибуны с ветеранами Великой Отечественной войны прошли более 1000 военнослужащих и 49 боевых машин. В шествии участвовали десантники 76-й дивизии ВДВ, летчики 334-го военно-транспортного авиационного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний России. Впервые в Параде Победы участвовали кадеты Псковского кадетского корпуса.

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