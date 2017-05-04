В МИД России назвали условия для нормализации отношений с США‍

17:46, 09 мая 2017, ПАИ

Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в ходе консультаций в Нью-Йорке с исполняющим обязанности первого заместителя госсекретаря США Томасом Шенноном заявил, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Facebook МИД РФ.

В ходе беседы, как отмечается, состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. По американской инициативе обсуждалась также проблематика стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога по этой теме.